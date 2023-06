Donna va al supermercato in bicicletta, ma viene travolta e uccisa da un’auto Una donna è stata travolta e uccisa da un’auto mentre andava al supermercato in bici. È successo intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 18 giugno.

Una donna di 75 anni è deceduta dopo essere stata investita da un'auto mentre era in sella della sua bicicletta. L'incidente è avvenuto a mezzogiorno di oggi, domenica 18 giugno, in via Treviglio a Caravaggio (in provincia di Bergamo).

Non è ancora chiara la dinamica, i carabinieri di Treviglio sono al lavoro per effettuare i rilievi e gli accertamenti del caso. I soccorsi sono intervenuti sul posto con automedica e ambulanza, ma la donna era già deceduta e hanno potuto solo constatare il decesso.

Da una prima ricostruzione, pare che la 75enne fosse diretta a un supermercato nella zona per fare la spesa, quando una Ford l'ha travolta.

