Ciclista sbanda per colpa di una buca e viene travolto da un’auto: muore sul colpo Un uomo di 46 anni era in sella alla sua bici quando è stato travolto da un’auto a Calco, in provincia di Lecco: è morto sul colpo.

A cura di Giorgia Venturini

Nella mattina di oggi domenica 14 maggio un ciclista è morto dopo essere stato travolto lungo la strada provinciale 342 a Calco, in provincia di Lecco. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il ciclista, un uomo di 46 anni, era in sella alla sua bici quando è stato travolto da un'auto: l'impatto è stato talmente forte che è caduto a terra. Subito sono stati allertati i soccorsi in codice rosso. Il ciclista purtroppo non ce l'ha fatta.

La dinamica dell'incidente

Il grave incidente è avvenuto verso le 11.15 di oggi domenica 14 maggio. Il 46enne stava pedalando lungo via Nazionale, all'altezza del civico 90, quando è stato travolto da un'auto: tre persone sono rimaste coinvolte nell'incidente.

Il ciclista – come riporta Lecco Notizie – avrebbe preso una buca costringendolo a sbandare. Un'auto, che viaggiava nella sua stessa direzione e che era a pochi metri dal ciclista, non è riuscita a frenare in tempo investendolo. Subito è stato lanciato l'allarme.

Sul posto si sono precipitati i medici e paramedici della Croce rossa di Olgiate Molgora e l'elicottero di Areu decollato da Bergamo: fin da subito le ferite del ciclista sono state giudicate molto gravi. L'uomo è morto sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

L'intervento dei carabinieri

Sul luogo dell'incidente si sono precipitati anche i carabinieri della Compagnia di Merate, in provincia di Lecco. I carabinieri hanno chiuso le strade in entrambe le direzioni per permettere l'intervento dei soccorsi del 118. Ora spetterà ai militari ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e valutare eventuali responsabilità.