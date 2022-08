Travolto da un’auto mentre era in moto in Svizzera: muore il 28enne Alessandro Bosetti Si chiama Alessandro Bosetti il 28enne morto durante un incidente in moto in Svizzera: si era appena trasferito a Como, lascia la compagna e due figli piccoli.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia sulle strade di Tresa, comune svizzero a pochi chilometri dal confine italiano. Il 28enne Alessandro Bosetti era in sella alla sua moto quando è stato coinvolto in un incidente: purtroppo per lui non c'è stato più nulla da fare. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, la moto si è scontrata contro un'auto. L'impatto è stato violentissimo. Illeso il conducente, un 42enne svizzero.

La dinamica dell'incidente in Svizzera

Ora la polizia svizzera sta cercando di ricostruire quanto accaduto e capire eventuali responsabilità. L’automobilista giunto all’altezza della piazza di compostaggio, dovendo svoltare a sinistra si è fermato. Subito è scattata la macchina dei soccorsi ma nulla i medici e paramedici hanno potuto fare per salvare la vita al ragazzo. Il 28enne era originario dell'Alto Varesotto, del piccolo paesino di Agra. Da poco tempo però si era trasferito a Como dove aveva trovato un lavoro come frontaliere riuscendo così a stare più vicino alla compagna. Alessandro Bosetti lo ricordano tutti per essere un appassionato di calcio. Come riporta Ciao Como, nel 2019 ha giocato anche come portiere nel PV United, la squadra di Dumenza, dal 2019. In tanti ora lo piangono: lascia la compagna, due figli piccoli e la figlia che la donna ha avuto da una precedente relazione.