Travolta sulle strisce da un’automobilista ubriaco, Angela Rotondo Lobetti muore dopo 2 settimane

Angela Rotondo Lobetti è deceduta al San Raffaele di Milano dopo due settimane di ricovero. La 70enne era stata travolta da un’auto a Cologno Monzese il 31 ottobre. Alla guida, un uomo positivo all’alcoltest.

Foto di repertorio

È deceduta dopo due settimane di ricovero in ospedale Angela Rotondo Lobetti, la donna che lo scorso 31 ottobre era stata investita da un'auto a Cologno Monzese (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a quanto emerso, la 70enne stava attraversando la strada all'altezza di un incrocio e sulle strisce pedonali, quando è stata travolta. Con lei c'era il figlio, rimasto illeso. La vettura era condotta da un uomo di 79 anni, risultato positivo all'alcoltest e che ora dovrà rispondere di omicidio stradale.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre lungo viale Lombardia a Cologno Monzese, nei pressi dell'incrocio con via Don Luigi Sturzo. Lobetti, andata in pensione dopo anni di lavoro come cuoca presso le mense scolastiche, è stata travolta mentre si trovava sulle strisce insieme al figlio. La 70enne aveva riportato ferite gravissime ed era stata trasportata con la massima urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano. Dopo due settimane di ricovero in Terapia intensiva, e prognosi riservata, il 13 novembre i medici hanno dovuto constatare il suo decesso.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, alla guida dell'auto che ha travolto Lobetti c'era un uomo di 79 anni. Sottoposto all'alcoltest, al momento dell'incidente aveva una quantità di alcol nel sangue quasi tre volte superiore al limite consentito. Denunciato in un primo momento alla Procura di Monza per guida in stato di ebbrezza e lesioni gravissime, con l'auto che gli era stata sequestrata per accertamenti. Ora, in seguito al decesso della 70enne, dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato.