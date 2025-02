video suggerito

Travolta da un furgone mentre era in auto con un'amica: muore dopo sei mesi di agonia Roberta Patriarca era una donna di 53 anni che è stata travolta sei mesi fa in provincia di Sondrio: è morta dopo una lunga agonia.

A cura di Ilaria Quattrone

Roberta Patriarca, 53 anni, era stata travolta da un furgone il 14 agosto 2024 sul viadotto del Tartano, che si trova lungo la strada statale 38, in provincia di Sondrio. Dopo sei mesi di agonia, la 53enne è deceduta. Nelle prossime ore si svolgeranno i funerali per poterle dare un ultimo saluto.

In quel maledetto giorno di metà agosto, Patriarca si trovava alla guida della sua automobile – una Dacia Sandero – insieme a un'amica. A un certo punto, un furgone – che procedeva nella direzione opposta – le ha colpite violentemente. L'amica di Patriarca ne è uscita illesa mentre la 53enne è stata ricoverata in gravissime condizioni.

Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'hanno trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con un elicottero.

È stata ricoverata in gravissime condizioni e in terapia intensiva. Successivamente è stata trasferita a Gravedona e poi nella Rsa di Morbegno. Putroppo non ha mai ripreso conoscenza. Nella giornata di ieri, mercoledì 12 febbraio, è deceduta.

La notizia della sua scomparsa ha sconvolto l'intera comunità di Ardenno dove era molto conosciuta considerato che la sua famiglia gestisce da anni un negozio di alimentari. I funerali si svolgeranno alle 15 di oggi, giovedì 13 febbraio, nella chiesa di Ardenno dove gli amici e i conoscenti si potranno stringere ai familiari.