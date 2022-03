Travolge un ciclista su un cavalcavia a Milano e fugge: trovato il pirata della strada Ad avvertire la polizia locale sono stati alcuni cittadini che hanno segnalato la presenza di un’auto abbandonata e danneggiata.

A cura di Giorgia Venturini

É stato rintracciato il pirata della strada che la notte tra sabato e domenica 20 marzo ha travolto un ciclista sul cavalcavia delle Milizie a Milano prima di fuggire via. Le condizioni del ciclista sono apparse fin da subito gravi, tanto che dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico è ancora ricoverato in ospedale. Non è ancora chiaro se è fuori pericolo.

L'incidente e le ricerche del pirata della strada

Secondo la ricostruzione di quanto accaduto, la vittima, un ciclista di 32 anni, è stata travolta e rimbalzata sull'asfalto dove era stata lasciata in gravissime condizioni. L'automobilista, al posto di fermarsi e prestare soccorso, è fuggito via. Altri automobilisti, vedendo il corpo a terra dell'uomo, hanno immediatamente chiamato i soccorsi: la vittima è stata trasportata con la massima urgenza al Policlinico di Milano. Nel frattempo le forze dell'ordine si sono messe subito sulle tracce del pirata della strada: si tratta di un cittadino egiziano di 40 anni senza precedenti. Ad avvertire la polizia locale sono stati alcuni cittadini che hanno segnalato la presenza di un'auto abbandonata e danneggiata in zona Trivulzio. Gli agenti hanno così incrociato i dati del proprietario della macchina, ovvero una Fiat 600 bianco, alle immagine fornite dalle telecamere di video sorveglianza della zona. Così i poliziotti si sono presentati a casa dell'uomo: l'automobilista ha confessato di essere fuggito via perché in stato confusionale. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per omissione di soccorso. Dai successivi accertamenti i documenti del 40enne e quelli della macchina risultano tutti in regola.