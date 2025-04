video suggerito

Travolge e uccide il maestro d'asilo Daniele Marchi che andava a scuola in bici, chiesti 3 anni per la professoressa Daniele Marchi è stato travolto e ucciso da un'auto il 23 gennaio 2023 a Pavia mentre andava a scuola in bici. La Procura ha chiesto una condanna a 3 anni per Loredana Casale, la professoressa che lo ha investito.

A cura di Enrico Spaccini

Daniele Marchi

La Procura di Pavia ha chiesto una condanna a 3 anni di reclusione per Loredana Casale, l'insegnante a processo per l'omicidio stradale di Daniele Marchi. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, la mattina del 23 gennaio 2023 la 65enne avrebbe travolto il maestro d'asilo che stava andando a scuola in bicicletta e si sarebbe allontanata, compiendo anche un'inversione di marcia proibita, senza chiamare i soccorsi. L'udienza è stata aggiornata al 5 giugno, quando potrebbe arrivare la sentenza.

Marcbi è stato travolto dall'auto quando con la sua bicicletta stava attraversando viale della Resistenza a Pavia sulle strisce pedonali. Casale lo ha investito e trascinato per diversi metri, avrebbe poi invertito il senso di marcia in corrispondenza di un'intersezione e, infine, ha parcheggiato vicino all'istituto dove insegna. I poliziotti l'hanno raggiunta poco dopo, quando ormai il 50enne era già deceduto per le gravi lesioni riportate.

Casale aveva dichiarato di non essersi accorta di aver investito qualcuno, pensava solo di essere passata con l'auto sopra una buca, al punto che aveva già iniziato a fare lezione in classe. La 65enne ora sta affrontando il processo, con rito abbreviato, che la vede imputata per omicidio stradale con le aggravanti di fuga e omissione di soccorso, oltre che la manovra proibita.

L'accusa ha chiesto per Casale una condanna a 3 anni di reclusione, ovvero 2 in meno rispetto alla pena base prevista dal Codice della Strada. Il pubblico ministero, infatti, le avrebbe riconosciuto le attenuanti generiche e il rito scelto per il processo. I legali della 65enne hanno contestato la fuga e l'omissione di soccorso.