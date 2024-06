video suggerito

Trasmettevano le partite degli Europei 2024 illegalmente: indagate tredici persone La Guardia di Finanza di Milano ha scoperto che alcune persone hanno messo in piedi un sistema di pirateria per visionare illegalmente le partite di Euro 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, giovedì 20 giugno, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano, coordinati dalla Procura, hanno svolto un'importante indagine volta a contrastare il fenomeno della pirateria audiovisiva che è stata realizzata attraverso la trasmissione non autorizzata di contenuti protetti da Internet. L'attività è avvenuta in concomitanza con gli Europei 2024. La Guardia di Finanza ha eseguito quattordici perquisizioni locali e informatiche su tutto il territorio nazionale nei confronti di tredici indagati, che sono residenti sia in Italia che all'estero e che sono accusati di gestire un network di distribuzione illegale dei maggiori palinsesti televisivi protetti da diritto d'autore.

Avrebbero infatti decriptato e redistribuito illegalmente i contenuti dei più importanti player televisivi mondiali tramite piattaforme non autorizzate. E, in questo modo, avrebbero causato un danno economico significativo per le legittime emittenti. Per questo motivo, le forze dell'ordine hanno oscurato la trasmissione del segnale impedendo così l'accesso ai contenuti di oltre 1,3 milioni di utenti.

Le indagini, condotte da un team di militari del nucleo economico finanziario della Guardia di Finanza, sono partite da una denuncia di Sky Italia. Gli indagati avrebbero operato in un modo innovativo rispetto al passato. Avrebbero operato un'esfiltrazione delle chiavi di decodifica necessarie alle decriptazione e alla visione "in chiaro" di tutti i canali e dei palinsesti televisivi delle principali e più importanti emittenti che poi, attraverso l'uso di server virtuali, ospitati su alcuni internet service providers nazionali ed esteri, sono stati divulgati e destinati ai singoli utenti.

Le indagini hanno quindi permesso di identificare e indagare per violazione del diritto d'autore, accesso abusivo a sistemi informatici, detenzione di codici di accesso e frode informatica, tredici persone. Sono ancora in corso le indagini per identificare invece i singoli utenti.

"Ringraziamo il Comando Provinciale di Milano della Guardia di Finanza per questa importante operazione antipirateria. Contrastare questo fenomeno criminale è un impegno che ci coinvolge tutti e il lavoro delle forze dell'ordine è fondamentale per tutelare l’industria audiovisiva e i milioni di abbonati che scelgono la legalità", ha detto Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia.