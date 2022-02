Tragico scontro tra camion e furgone a Mazzano: due morti e due feriti gravi Due persone sono morte e altre due persone sono state ricoverate in gravi condizioni in ospedale: sono vittime di un gravissimo frontale avvenuto a Mazzano, in provincia di Brescia, all’altezza del chilometro 51 della strada statale 45 bis.

A cura di Giorgia Venturini

Grave incidente lungo la strada statale 45 bis a Mazzano, in provincia di Brescia, all'altezza del chilometro 51. Qui poco dopo le 13 di oggi lunedì 14 febbraio c'è stato un tragico scontro frontale tra un camion e un furgone che ha coinvolto quattro persone. Purtroppo due di loro sono morte sul colpo: si trattano dell'autista e del passeggero del furgone. Mentre un altro passeggero del furgone, un uomo di 54 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Civili di Brescia: le sue condizioni sarebbero gravissime. È stato trasportato invece in codice giallo al Poliambulanza di Brescia il conducente del camion, in uomo di 54 anni, che dallo schianto anche lui ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 con l'elicottero e un'automedica. Dopo poco tempo sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia stradale che ora dovrà ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Inutili i tentativi di rianimare le due vittime

Resta ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente: non è ancora chiaro quanto sia successo e di siano eventuali responsabilità. Tutte domande a cui stanno trovando risposta gli agenti della polizia locale, al lavoro con tutti i rilievi del caso. Fondamentale per le indagini sono le testimonianze degli altri automobilisti che hanno assistito al tragico incidente. Al momento con assoluta certezza si sa solo che la chiamata al 118 è arrivata alle 13.09 e che nulla è stato sufficiente purtroppo per salvare la vita alle due vittime: inutili i tentativi dei medici per rianimarli. Conducente e passeggero del furgone sono stati già trovati in arresto cardiaco.