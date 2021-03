in foto: Immagine di repertorio

Un motociclista di 52 anni ha perso la vita in un incidente stradale questa mattina a Inveruno, nel Milanese. Lo schianto è avvenuto poco dopo le sette e trenta di oggi, lunedì 8 marzo, in via Lazzaretto.

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 7.32, secondo quanto riportato da Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza). Immediatamente sono stati inviati tre equipaggi, due ambulanze e un'automedica. Tutti i tentativi di soccorrere e rianimare il centauro sono però risultati vani. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nessuna conseguenza invece per il conducente dell'auto coinvolta nello scontro.

In corso i rilievi della polizia locale

Sul luogo dell'incidente, lungo la strada provinciale 31, sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Dopo aver tentate di fare il possibile per la vittima, i vigili hanno avviato i primi rilievi per ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità nello schianto.

Incidente stradale a Milano, coinvolte nove persone

Poche ore prima, alle 5.38, un altro incidente era avvenuto a Milano in via Ampere. Nove le persone rimaste coinvolte: si tratta di sei uomini e tre donne di età compresa tra i 32 e i 66 anni. Per fortuna nessuno di loro ha riportato gravi conseguenze: soccorsi in codice verde, sono stati portati al Fatebenefratelli e all'ospedale Città Studi. Allertati gli agenti della polizia locale. Un altro incidente è avvenuto alle 5.50 in tangenziale ovest, nel tratto tra Corsico e Gaggiano. Coinvolto un mezzo pesante, ferito un 44enne.