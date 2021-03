in foto: Marco Selmo (Facebook)

È Marco Selmo, 52enne agente della polizia locale, la vittima dell'incidente mortale avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 8 marzo, a Inveruno, in provincia di Milano. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 7.30 in via Lazzaretto, all'altezza di una rotonda: Selmo, in sella alla sua moto, si stava recando come ogni giorno al lavoro, al comando dei vigili di Inveruno, quando si è scontrato per cause da accertare contro un'auto. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato due ambulanze e un'automedica, ma purtroppo per il 52enne non c'è stato niente da fare: è morto sul colpo. Illeso, invece, il conducente dell'auto.

Il cordoglio della sindaca: Oggi il Comune di Inveruno è in lutto

Non appena la notizia della morte di Marco Selmo ha iniziato a circolare, il comune del Milanese è sprofondato nel dolore. La sindaca Sara Bettinelli ha così commentato la notizia su Facebook: "Oggi il Comune di Inveruno è in lutto. Abbiamo perso il nostro vigile, collega, amico Marco Selmo. In questo momento di profondo dolore siamo vicini alla famiglia. Vi chiedo comprensione. Non recatevi in Comune se non per vera ed estrema urgenza". Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social per la scomparsa di Selmo, che era sposato e padre di due figli.

Al vaglio dei carabinieri la dinamica dell'incidente costato la vita al 52enne: sono da accertare eventuali responsabilità del conducente dell'auto, che si sarebbe immesso nella rotatoria da una strada secondaria. L'impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento. L'incidente è avvenuto a poca distanza dall'abitazione del 52enne, che abitava a circa un chilometro e mezzo dal comando locale dei vigili.