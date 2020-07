in foto: Lorenzo Borella (Facebook)

Aveva compiuto gli anni da poco, lo scorso 5 giugno. E di anni ne aveva davvero pochi Lorenzo Borella, appena 22. Ieri pomeriggio il ragazzo, che viveva a Rho, nell'hinterland di Milano, è morto a causa di un tragico incidente stradale. Lorenzo stava percorrendo via Mazzo, a Rho, a bordo della sua moto quando attorno alle 17.20, per cause ancora da accertare, ha urtato l'auto che stava viaggiando davanti a lui ed è finito per terra, sulla corsia opposta. Proprio in quel momento, purtroppo, dall'altro senso di marcia stava transitando un'utilitaria, guidata da una donna di 75 anni: la conducente non è riuscita a evitare l'impatto e ha travolto il giovane.

Lorenzo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale

L'Azienda regionale emergenza urgenza aveva inviato sul posto, in codice rosso, due ambulanze e un'automedica. Le condizioni del ragazzo investito erano subito apparse critiche: Lorenzo è stato portato in codice rosso da un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Rho, ma è morto pochi minuti dopo il suo arrivo a causa dei gravi traumi riportati. Dopo la tragica notizia anche la conducente dell'utilitaria che ha travolto il giovane è stata soccorsa per via dello choc.

A indagare sull'esatta dinamica dell'incidente saranno gli agenti della polizia locale di Rho, che ieri hanno eseguito i rilievi. Intanto sulla pagina Facebook della giovane vittima c'è chi, tra gli amici, gli ha dedicato un pensiero: qualche cuore e un auspicio, "Fai buon viaggio Bore", per un ragazzo che aveva davvero ancora tanta strada davanti a sé. Tanti anche i messaggi di cordoglio sui diversi gruppi social della cittadina dell'hinterland di Milano, in lutto per la tragica e prematura scomparsa di Lorenzo.