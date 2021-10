Tragico incidente a Luisago: muore un motociclista di 34 anni Tragico incidente la scorsa notte in provincia di Como, a Luisago. Un motociclista di 34 anni, Alessandro Galli, è morto dopo aver perso il controllo del mezzo. Il forte schianto contro il marciapiede ha reso inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei medici del 118 intervenuti sul posto, che l’avevano trasportato in condizioni già molto critiche all’ospedale più vicino.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

È morto Alessandro Galli, il motociclista di 34 anni, residente a Brugnano, che nella notte tra il 7 e l'8 ottobre ha avuto un incidente a Luisago, in provincia di Como. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Cantù giunti sul posto, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua Kawasaki 1000 sbattendo violentemente contro il marciapiede. Nonostante i soccorsi tempestivi e il trasporto d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, l'uomo è stato dichiarato morto poco dopo.

Le condizioni sono sembrate subito disperate

I medici e i paramedici intervenuti sul luogo dell'incidente avevano compreso subito che le condizioni del 34enne erano disperate. Sul corpo di Galli è stata disposta l'autopsia. Ancora ignote infatti le cause che hanno portato il 34enne a perdere il controllo della propria moto, andando a sbattere contro il marciapiede.

Altro tragico incidente in moto in Lombardia

Il fatto che ha coinvolto il 34enne di Brugnano, avviene qualche settimana dopo un altro tragico incidente in Lombardia, questa volta a Gottolengo, comune in provincia di Brescia, dove si era verificato un tragico incidente stradale: un uomo di 42 anni era morto dopo essersi scontrato con la sua moto contro un’automobile. Il motociclista era stato trovato in arresto cardiaco dai medici e paramedici del 118 intervenuti sul posto. Le gravi condizioni hanno reso inutili i tentativi di rianimarlo: per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Sul posto erano intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e comprendere la dinamica dell'incidente, oltre ad eventuali responsabilità.