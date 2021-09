Incidente stradale a Gottolengo, moto si scontra con un’auto: morto un uomo di 42 anni A Gottolengo, comune in provincia di Brescia, si è verificato un tragico incidente stradale: un uomo di 42 anni è morto dopo essersi scontrato con la sua moto contro un’automobile. Il motociclista è stato trovato in arresto cardiaco, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.

A cura di Ilaria Quattrone

immagine di repertorio

Tragico incidente stradale a Gottolengo, in provincia di Brescia, nella giornata di oggi martedì, 14 settembre. Un uomo di 42 anni, per cause ancora da accertare, si è schiantato con la sua moto contro un'auto. Il motociclista è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constarne il decesso, e le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica della vicenda.

L'uomo è stato trovato in arresto cardiocircolatorio

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato attorno alle 13.52. In via Brescia sono state inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'auto medica, un'ambulanza e l'elisoccorso. Il 42enne ha riportato diversi traumi ed è stato trovato in arresto cardio-circolatorio. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale che adesso cercherà di capire come si sia verificato l'incidente e quali siano le responsabilità.

Incidente a Milano, scontro tra due auto: sei ragazzi feriti

Un altro incidente si è verificato ieri mattina, lunedì 13 settembre a Milano: due automobili si sono scontrate in zona Sant'Agostino. In totale sono sei le persone, tutte tra i 19 e i 24 anni, che hanno riportato ferite. Si tratta di due ragazzi e quattro ragazze. Nessuno di loro era in gravi condizioni: alcuni infatti sono stati medicati sul posto e altri trasferiti al Policlinico. Sul luogo dell'incidente, oltre a due ambulanze e un'auto medica, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi.