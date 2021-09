Scontro tra due auto all’alba a Milano: sei ragazzi feriti Le due auto si sono scontrate alle prime luci di questa mattina all’incrocio tra via Modestino e viale Papiniano: sei in totale gli occupanti delle due vetture, tutti giovanissimi e tutti rimasti feriti nello scontro. Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, che hanno prestato soccorso: nessuno dei sei sarebbe in gravi condizioni.

A cura di Valerio Papadia

Due automobili si sono scontrate all'alba di questa mattina, lunedì 13 settembre, a Milano: il bilancio dell'incidente è di sei persone ferite, tutte giovanissime. Stando a quanto si apprende, intorno alle 5.30 di oggi, due automobili si sono scontrate, per cause che sono ancora in corso di accertamento, in zona Sant'Agostino, precisamente tra via Modestino e viale Papiniano: a bordo delle due vetture sei giovanissimi, due ragazzi e quattro ragazze, tutti di età compresa tra i 19 e i 24 anni. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco: i sanitari hanno soccorso i sei ragazzi feriti, nessuno dei quali è in gravi condizioni; alcuni di loro sono stati medicati sul posto, mentre per altri è stato necessario il trasporto al Policlinico per curare le lievi ferite riportate nell'impatto.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dello scontro tra le due vetture e stabilire eventuali responsabilità nell'incidente. A causa dei rilievi degli agenti e dei soccorsi, il traffico automobilistico in zona ha subito lievi rallentamenti alle prime luci di questa mattina.