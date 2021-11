Tragedia sul Resegone, donna precipita in un canalone e muore: inutili i soccorsi Una donna è morta nel pomeriggio di oggi sul monte Resegone durante un’escursione. A nulla sono serviti i soccorsi degli operatori sanitari intervenuti.

Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 novembre, sul monte Resegone, nei pressi di Lecco. Una donna di età non specificata ha perso la vita dopo essere caduta in un canalone, il Comera, durante un'escursione. Secondo quanto ricostruito, la vittima era insieme ad un compagno di gita quando, forse a causa di uno scivolamento causato dal terreno dissestato per via delle condizioni atmosferiche, è precipitata per diversi metri. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso in loco.

Inutili i soccorsi, la donna è morta sul colpo

Immediatamente, è stato dato l'allarme al numero unico 112. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha prontamente inviato i soccorritori. In un primo momento era stato fatto alzare in volo anche l'elisoccorso, il cui volo è stato ostacolato da nuvole basse e nebbia. Una volta arrivati sul luogo dell'incidente, i soccorritori hanno raggiunto il corpo della donna non riuscendo però più a rianimarla. Purtroppo, hanno dovuto constatarne il decesso.

Ragazzo di 25 anni morto sul Grignetta

A inizio novembre, un ragazzo di 25 anni ha perso la vita sul Grignetta mentre percorreva il sentiero della Direttissima. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo è precipitato in un canalone per diversi metri. Qui sono arrivati gli operatori sanitari e i soccorritori che sono riusciti a raggiungerlo e a offrirgli una prima medicazione prima di trasportarlo in codice rosso in ospedale. Purtroppo, poco dopo essere arrivato al nosocomio, il giovane è morto. A nulla sono serviti gli sforzi dei medici per salvargli la vita.