Donna muore travolta in strada da un camion: inutili i soccorsi Una donna è morta dopo essere stata travolta da un camion mentre camminava per strada: i tentativi di rianimarla non sono stati sufficienti a salvarle la vita.

A cura di Giorgia Venturini

Nel pomeriggio di oggi 22 novembre è morta una donna dopo essere stata travolta da un camion. Ancora sono poche le informazioni rese note da Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza: stando alle prime informazioni la donna stava camminando in via Triumplina a Brescia poco prima le 17.30 quando improvvisamente è stata investita da un mezzo pesante. Subito è scattato l'allarme: sul posto sono intervenuti medici e paramedici ma non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Le ferite erano troppo gravi: non sono serviti a nulla i tentativi di rianimare la donna sul posto. Ora la polizia locale è al lavoro per cercare di ricostruire tutti i dettagli di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Travolto nella notte un ragazzo che camminava lungo la tangenziale

Si stratta del secondo morto in strada in poche ore. L'altro è il ragazzo di vent'anni che la scorsa notte è stato travolto e ucciso mentre camminava a piedi sulla tangenziale Est, tra gli svincoli tra Camm e Linate, a Milano. Gli inquirenti ora stanno cercando di capire perché il giovane si trovasse lì, se con lui ci fosse qualcuno e soprattutto se sia stato investito da più auto. L'incidente si è verificato alle 3 di notte di domenica 21 novembre. Per il momento il conducente, che ha chiamato i soccorsi dopo averlo investito, è indagato per omicidio stradale. Agli inquirenti ha detto di non averlo visto e di non essere riuscito a evitarlo. La polizia, che nelle indagini è coordinata dal pubblico ministero Francesco De Tommasi, vaglia anche la possibilità che il ragazzo sia stato investito da più automobili.