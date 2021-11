Tragedia a Camisano, neonato di 40 giorni muore nel sonno: inutili i soccorsi Un neonato di appena 40 giorni ha smesso di respirare durante la notte: inutili tutti i tentativi di rianimarlo. La Procura ha disposto l’autopsia.

A cura di Giorgia Venturini

Un neonato di 40 giorni è morto nella notte nella sua abitazione di Camisano, in provincia di Cremona. Ancora da accertare le cause del decesso ma sembrerebbe che il neonato sia morto nel sonno. A dare l'allarme sono stati i genitori appena dopo essersi accorti che il piccolo non respirava più.

Il piccolo ha smesso di respirare durante il sonno

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, la tragedia si è verificata in una casa di via Papa Giovanni XXIII: qui il piccolo era stato fatto addormentare. Proprio durante il sonno il piccolo però ha smesso di respirare. Ad accorgersene sono stati i genitori poco prima dell'alba: non vedendolo reagire hanno immediatamente chiamato il 118. Una volta giunti in casa i sanitari hanno cercato di rianimare il piccolo ma per lui purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Ora la Procura ha disposto l'autopsia ma solo per accertare le cause del decesso: non ci sarebbero dubbi che si sia trattata di una morte naturale.

Bambina di 11 mesi muore per un malore

Lo scorso agosto una bambina di soli 11 mesi era morta dopo essersi sentita male mentre era nell'abitazione di famiglia a Cusano Milanino, in provincia di Milano. Fin sa subito si è ipotizzato si sia trattato di un malore. La tragedia si è verificata attorno a mezzogiorno, mentre pare che la bimba stesse mangiando, in compagnia della madre. La bimba avrebbe accusato un malore andando in arresto cardiocircolatorio: sul posto, dopo l'allarme dei genitori, è intervenuta subito un'ambulanza. La bimba ha ricevuto i primi soccorsi ma è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, decollato da Bergamo. I carabinieri hanno scortato l'ambulanza in una piazzola al confine con Paderno Dugnano, primo luogo utile per l'atterraggio del mezzo aereo. A quel punto la neonata è stata presa in carico dal personale dell'eliambulanza ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Tutto però si è rivelato vano: i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.