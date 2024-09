video suggerito

Moto prende fuoco dopo lo schianto contro un camion a Lainate: muore un uomo A Lainate un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo andando a schiantarsi contro un autoarticolato: inutili i soccorsi.

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente nella mattina di oggi 11 settembre a Lainate. Poco dopo le 7 in via Nerviano, nei pressi di una azienda agricola, un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo andando a schiantarsi contro un autoarticolato. La moto immediatamente dopo lo schianto ha preso fuoco.

Subito in poco tempo sono arrivati sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma purtroppo per la vittima non c'è più stato nulla da fare. Si tratta di un uomo di 50 anni. Le indagini sulla dinamica dei fatti è affidata agli agenti della polizia locale.