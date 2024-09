video suggerito

Operaio muore schiacciato da un escavatore: inutili i soccorsi Un uomo di 58 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un escavatore a Dalmine, in provincia di Bergamo: i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso sul posto.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Gravissimo incidente sul lavoro in via Levate a Dalmine, in provincia di Bergamo. Una persona è morta dopo essere stata schiacciata da un escavatore. Purtroppo per la vittima, un uomo di 58 anni, non c'è più stato nulla da fare.

Stando alle prime informazioni, l'allarme è stato lanciato verso le 11.55 di oggi 19 settembre. Sul posto si sono precipitati i medici con un'ambulanza, un'automedica, i vigili del fuoco e i tecnici Ats. Il 58enne è morto sul colpo: i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso.