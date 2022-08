Tragedia la notte di Ferragosto: 29enne muore in un incidente con un’auto d’epoca, ferito il fratello Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita in un incidente mentre era alla guida di un’auto d’epoca la notte di Ferragosto a Valchiavenna, in provincia di Sondrio. Ferito in gravi condizioni il fratello 30enne.

A cura di Giorgia Venturini

Dalla pagine Facebook di Lorenzo Pedroncelli

Tragico incidente la notte di Ferragosto a Valchiavenna, in provincia di Sondrio. Dalle prime informazioni, un ragazzo di 29 anni ha perso la vita in un incidente mentre era alla guida di un'auto d'epoca. Nulla sono serviti i tentativi di salvargli la vita. Ricoverato in gravi condizioni il fratello di 30 anni anche lui a bordo dell'auto: i vigili del fuoco sono riusciti a estrarlo dalle lamiere, poi il ricovero con la massima urgenza all'ospedale Morelli di Sondalo. Non è chiaro se sia in pericolo di vita. La prognosi è riservata.

I carabinieri indagano sulla dinamica

L'auto, un modello inglese degli anni '60, è andata a sbattere contro un muro prima di ribaltarsi sull'asfalto schiacciando i due fratelli sotto la macchina. Ora su tutta la dinamica stanno indagando i carabinieri di Madesimo. Sul posto sono subito accorse le ambulanze e un elicottero dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Purtroppo per il 29enne non c'è più nulla da fare: la vittima è Lorenzo Pedroncelli, viveva a San Cassiano, nella frazione di Prata Camportaccio. Ora le speranze sono per il fratello 30enne, ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Muore annegato un ragazzo di 21 anni

Altra tragedia a Ferragosto nel lago d'Endine nella Val Cavallina, in provincia di Bergamo. Un ragazzo di ventuno anni è annegato nella tarda mattinata di oggi 15 agosto. Secondo le prime informazioni, il giovane è annegato mentre stava facendo il bagno a pochi metri di distanza dalla riva. La famiglia e gli amici che erano con lui non l'hanno visto riemergere e hanno dato l'allarme. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, il corpo del giovane senza vita è stato recuperato a quattro metri di profondità.