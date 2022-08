Tragedia a Ferragosto, 21enne annega nel lago d’Endine: recuperato il corpo Il giovane è annegato mentre faceva il bagno a pochi metri dalla riva. Quando non l’hanno visto riemergere, la famiglia e gli amici hanno dato l’allarme.

Un ragazzo di ventuno anni è annegato nel lago d'Endine nella Val Cavallina, in provincia di Bergamo. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di Ferragosto: secondo le prime informazioni, il giovane è annegato mentre stava facendo il bagno a pochi metri di distanza dalla riva. La famiglia e gli amici che erano con lui non l'hanno visto riemergere e hanno dato l'allarme.

Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del fuoco e il Nucleo Sommozzatori Volontari di Treviglio, che hanno attivato subito le ricerche. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, il corpo del giovane senza vita è stato recuperato a tre/quattro metri di profondità. Il personale medico della Croce Rossa di Entratico e l'auto medica di Bergamo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul caso indagano i carabinieri di Clusone. Al momento non è ancora chiaro cosa sia accaduto, se il 21enne abbia avuto un malore o se sia annegato per altri motivi. I militari stanno sentendo le persone presenti al momento al lago per cercare di ricostruire la vicenda. Da quanto emerso finora, il ragazzo non si era allontanato molto dalla riva, ma sarebbe annegato in poco tempo. Da capire anche se il 21enne sapesse nuotare, e se magari si sia trovato in un punto del lago dove non toccava, annegando senza riuscire a tenersi a galla.

Sconvolti gli amici e la famiglia del giovane, che nulla hanno potuto fare per poterlo aiutare. Quando si sono accorti che non era tornato a riva, era ormai troppo tardi: il suo corpo era già in fondo al lago, privo di vita. La salma sarà restituita alla famiglia nei prossimi giorni, non è ancora chiaro se il magistrato deciderà di disporre o meno l'autopsia.