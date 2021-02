Flavio Mazzoleni, cinquantatré anni, è l'uomo morto nell'incidente stradale avvenuto a Torre de' Busi, in provincia di Bergamo, nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 7 febbraio. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 18, l'uomo stava transitando alla guida del suo furgone in località San Marco, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, probabilmente a causa delle avverse condizioni meteorologiche, ha sbandato ed è finito in una scarpata, che costeggiava la strada. Un volo di diverse decine di metri, poi il violento impatto che non gli ha purtroppo lasciato scampo. L'urto ha sbalzato Flavio fuori dal furgone ed è finito distante dal mezzo, riverso al suolo.

Morto il cinquantatreenne finito in una scarpata

Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto è giunto un gran dispiegamento di sirene, il personale sanitario in ambulanza per i soccorsi, i vigili del fuoco e i carabinieri di competenza territoriale. I pompieri hanno lavorato per recuperare il corpo del cinqutatreenne dal burrone e riportarlo sulla sede stradale, dopo essere scesi dove si trovava il veicolo. Purtroppo per l'uomo, una volta affidato nelle mani dei paramedici, non c'è stato più nulla da fare se non constatrne il decesso, avvenuto a seguito delle gravi ferite e traumi riportati a seguito della caduta. I militari hanno ricostruito la dinamica dell'incidente e svolto gli accertamenti necessari al caso. Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per eventuali ulteriori accertamenti. La notizia della sua scomparsa ha raggiunto in breve tempo chi lo conosceva, la comunità si è stretta attorno alla sua famiglia.