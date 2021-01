in foto: Le operazioni di recupero della salma (Foto: Cnsas)

Tragedia sui monti della Valchiavenna, in provincia di Sondrio. Un uomo di 63 anni, F.D. le sue iniziali, è morto dopo essere precipitato in un dirupo durante un'escursione nella Valle della Forcola. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 26 gennaio: stando a quanto riportato dal Soccorso alpino, l'uomo era impegnato in una ciaspolata (un'escursione con le ciaspole ai piedi) nella zona di Menarola, una frazione del comune di Gordona: è lì che aveva lasciato l'auto, a 900 metri di quota, per poi proseguire a piedi. Per cause da accertare durante il suo cammino l'escursionista sarebbe scivolato, precipitando per diversi metri in un dirupo.

L'allarme lanciato dai famigliari della vittima

A lanciare l'allarme sono stati i famigliari della vittima, che si sono preoccupati quando non l'hanno visto tornare a casa. Sono immediatamente scattate le ricerche, facilitate dalla presenza di tracce sulla neve. Il corpo purtroppo ormai senza vita dell'uomo è stato individuato lungo un sentiero, a circa 1300 metri di quota. L'escursionista sarebbe scivolato per circa 300 metri in un canale di neve e ghiaccio: la caduta gli è stata fatale. Per recuperare il corpo è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso dell'Azienda regionale emergenza urgenza di Sondrio, col supporto dei tecnici della VII Delegazione Valtellina Valchiavenna del Cnsas, dei militari del Soccorso alpino Guardia di finanza (Sagf) e dei vigili del fuoco con un altro elicottero. Le operazioni di recupero sono state particolarmente difficoltose a causa della particolare conformazione del canale e si sono concluse attorno alle 17.30.