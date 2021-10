Tradate, tenta di rapinare un passeggero sul treno e lo ferisce con un coltello: arrestato 19enne Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dopo aver ferito con un coltello un passeggero del treno che da Varese stava raggiungendo Tradate. Stando alla prima versione dei fatti, il giovane ha tentato di rapinare un uomo di 39 anni. Questo ha cercato di reagire e per questo è stato ferito al braccio e alle costole.

A cura di Giorgia Venturini

Attimi di tensione a bordo di un treno diretto a Tradate, in provincia di Varese. Qui un uomo di 39 anni è stato minacciato e poi aggredito con un coltello da un ragazzo di 19 anni: l'intento del giovane era quello di rapinarlo. Il 39enne ha cercato di reagire e per questo è stato ferito al braccio e alle costole.

Il ragazzo aveva già dei precedenti

Come riporta Il Giorno, i fatti risalgono a fine settembre su un treno proveniente da Varese. L'aggressione sarebbe stata improvvisa e tanta la paura tra gli altri passeggeri. L'uomo ha cercato fin da subito di difendersi ma ha rischiato ferite molto profonde. Una volta dato l'allarme il 39enne è stato soccorso e portato in ospedale: qui è stato medicato. Intanto sono scattate le indagini dei carabinieri: i militari hanno ricostruito minuto per minuto quanto accaduto e grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza sono riusciti a risalire all'identità del 19enne. Dagli accertamenti è emerso che il giovane è un ragazzo affidato a una comunità lombarda perché sottoposto alla misura dell'affidamento terapeutico per una già precedente condanna. Dopo quest'ultima aggressione è stato denunciato. Si trova ora in carcere per scontare la sua pena.

Poliziotto aggredito sul treno da un 21enne

Lo scorso agosto un ragazzo di 21 anni è stato arrestato a Lecco dopo aver aggredito un agente della polizia ferroviaria a bordo di un treno partito da Milano Porta Garibaldi. Il 21enne, già agli arresti domiciliari dai quali era evaso, era salito senza biglietto e alla richiesta di mostrare i documenti ha reagito con violenza: ovvero dando una testata a uno dei due poliziotti. L'agente 29enne ha riportato una brutta ferita sul sopracciglio dalla quale ha perso molto sangue. I due uomini della Polfer aggrediti sono comunque riusciti a intercettare e bloccare il giovane.