Tenta di rapinare una banca minacciando i dipendenti con un taglierino: ricercato Un uomo di 50 anni è ricercato per aver tentato di rapinare una banca a Milano: l’uomo è entrato all’interno di un filiale, ha estratto un taglierino e ha minacciato i dipendenti. Gli impiegati però non hanno potuto consegnare il denaro perché conservato in casse temporizzate: l’uomo è quindi fuggito. Sulle sue tracce ci sono gli agenti della Questura.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

È entrato in una banca, ha estratto un taglierino dalla tasca e ha chiesto tutto il denaro presente in cassa: il suo tentativo non è andato però a buon fine. I soldi infatti vengono conservati in casse particolari e che non possono essere aperte senza un motivo valido. L'uomo è quindi fuggito ed è riuscito a far perdere le proprie tracce. La tentata rapina si è verificata nella mattinata di venerdì 29 ottobre a Milano. La polizia adesso sta cercando di risalire alla sua identità.

Il denaro si trovava in casse temporizzate

L'allarme alle forze dell'ordine è stato lanciato intorno a mezzogiorno e mezza. Un uomo, più o meno di cinquant'anni, è entrato nella filiale di Banca popolare di Sondrio a piazza Salgari che è ad angolo con via Caroncini. Il 50enne ha estratto il taglierino che aveva in tasca e ha iniziato a minacciare il personale presente. Il rapinatore ha così chiesto tutti i soldi presenti in cassa. I dipendenti hanno dovuto però specificare che il denaro contante è conservato all'interno di casse temporizzate che non è possibile aprire casualmente o per proprio volontà.

Gli agenti della polizia stanno cercando il responsabile

Capito che non avrebbe potuto portare via nulla, l'uomo è andato via. Gli impiegati, ancora un po' scossi e spaventati, hanno chiamato il numero unico delle emergenze 112 raccontando quanto fosse successo. Sul posto sono quindi arrivati gli agenti della Questura di via Fatebenefratelli. La polizia adesso ha aperto le indagini e sta cercando di risalire all'identità dell'uomo tramite le testimonianze dei presenti e i filmati delle telecamere di videosorveglianza.