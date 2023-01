Tornano alla scuola materna e trovano escrementi di topi, ma l’istituto resta aperto Degli escrementi di topo sono stati trovati sui letti della scuola materna Sant’Abbondio di Milano. Come confermato da Fanpage.it, il Comune era già intervenuto a dicembre chiudendo l’istituto per 2 settimane. “Hanno piazzato delle trappole qua e là, e adesso ci dicono che i nostri figli non possono dormire”.

A cura di Enrico Spaccini

Questa mattina, 10 gennaio 2023, i bambini della scuola dell'infanzia Sant'Abbondio di Milano non hanno potuto fare il solito riposino sui propri letti. Sopra uno dei materassini, infatti, sono stati trovati degli escrementi di topo. Come confermato da Fanpage.it, i genitori dei piccoli alunni avevano segnalato il caso al Comune milanese già lo scorso dicembre. "Non è un problema che si può risolvere con uno schiocco di dita", dicono da Palazzo Marino assicurando comunque che si sta provvedendo a risolverlo una volta per tutte.

La scuola chiusa per due settimane e la nuova segnalazione

"Quello che è scandaloso", dicono i genitori dei bambini, "è che la scuola è rimasta chiusa per due settimane, hanno piazzato delle trappole qua e là, e poi ora ci dicono che i nostri figli non possono dormire perché hanno trovato altri escrementi". La Sant'Abbondio, nel quartiere Chiesa Rossa, è gestita dal Comune di Milano. Per questo motivo, a dicembre, era stato mandato un tecnico direttamente da Palazzo Marino.

In quel caso, si è rivelato necessario chiudere la scuola per quasi 14 giorni in modo tale da poter eseguire controlli e sanificazioni provocando, però, un disagio ai familiari degli alunni. Nonostante ciò, la questione non sembra essersi ancora risolta. "Come genitori siamo un po' sul chi va là", dice una mamma anche se da parte delle famiglie viene riconosciuto l'impegno dimostrato dalla dirigenza: "Vediamo come si evolve la situazione".

Intanto, il Comune ha assicurato che stavolta la Sant'Abbondio non verrà chiusa nemmeno per un giorno. L'intervento dei tecnici, supportati anche dall'Ats locale, cercherà di rendere più igienico e sicuro lo spazio usato dai bambini tenendo lontani ospiti indesiderati.