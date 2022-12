Genitori in rivolta fuori da Palazzo Marino: “Contro la chiusura degli asili a Milano” La protesta dei genitori contro la chiusura delle scuole materne di Milano. Oltre all’asilo di via della Spiga, chiuderà anche la materna di via Cima all’Ortica. “Decisioni che non guardano al futuro e che portano Milano verso l’impoverimento demografico”

La motivazione? Troppi pochi iscritti: per questo gli asili di via della Spiga e di via Cima chiuderanno presto i battenti. Uno nel cuore del Quadrilatero della Moda, tra le vie dello shopping internazionale e gli antichi palazzi del centro conta 32 iscritti attuali su 50 posti disponibili. L'altro oltre la ferrovia all'Ortica, nel quartiere un tempo popolare che costeggia la tangenziale Est, appena 37 bambini su 50. Non ci stanno i genitori, che oggi hanno imbracciato i figli e si sono radunati in massa davanti a Palazzo Marino per protestare.

La protesta dei genitori contro le chiusure delle scuole materne a Milano

Un ritrovo di piazza arrivato dopo una petizione che aveva raccolto più di 400 firme, contro la chiusura delle due strutture cittadine. Una rappresaglia forte e chiara da parte dei genitori coinvolti, che sono stati ricevuti dopo breve tempo dalla vicesindaca (nonché assessora comunale delegata all'Istruzione) Anna Scavuzzo.

"Così si sottrae ai nostri figli uno spazio che ormai è la loro dimensione", ha commentato qualche genitore che lavora nei negozi, nei bar e negli uffici del Quadrilatero e che ogni mattina lascia sempre i bambini nella scuola di via della Spiga. Un luogo sicuro, vicino al posto di lavoro.E soprattutto un luogo ormai familiare per i piccoli. "Secondo il Comune di Milano dovremmo affrettarci ad effettuare l’iscrizione in una nuova scuola, senza conoscerla, senza sposarne il progetto educativo, dove i bambini non riconosceranno nessuno. Noi non accettiamo la chiusura di questo asilo, e continueremo a cercare di impedirla".

"Le chiusure degli asili non guardano al futuro di Milano"

"L’attuale giunta, che nel 2015 ha inaugurato 4 nuove scuole per l’infanzia (via del Volga, via Betti, Via Palazzolo, via Caduti in missione di pace) oggi è pronta a chiudere o ha già chiuso ben 9 scuole tra materne e nidi sul territorio milanese", scrivono i genitori in un comunicato, a muso duro. "Una serie di decisioni che sta portando Milano verso l’impoverimento demografico, frutto anche e soprattutto di politiche sociali che non guardano al futuro". Perché presto gli asili di via della Spiga e via Cima saranno in buona compagnia: dopo la recente chiusura della scuola di via Baroni al Gratosoglio, a serrare i portoni sarà infatti anche la materna di via Palletta nel quartiere Niguarda (in questo caso, perché il proprietario degli spazi non rinnoverà l’affitto al Comune).