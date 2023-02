Torna indietro in pieno oceano il volo Ita AZ604 partito da Malpensa: problemi all’aeroporto di New York Torna in Europa il volo Ita AZ604 partito da Milano Malpensa e diretto a New York: durante la sorvolata in pieno oceano fa dietro front verso Milano. I disagi, confermati dai media Usa, riguardano il Terminal 1 del JFK: la causa delle interruzioni di corrente sarebbe da attribuire a un incendio.

Mancanza di corrente e altri disagi all'Aeroporto Internazionale John Fitzgerald Kennedy di New York. E il volo Ita AZ604 partito alle 14.03 di oggi giovedì 16 febbraio da Milano Malpensa torna indietro. Durante la sorvolata in pieno Oceano Atlantico fa dietro front verso Milano, mentre Emirates e altre linee per il momento provano a proseguire.

Il volo Ita, con atterraggio in terra americana previsto intorno alle 17 di questo pomeriggio, sembra l'unico che ha deciso di tornare in Europa insieme a quello in partenza da Roma.

Al momento sul JFK le operazioni non sono bloccate, nonostante i disagi confermati dalla CNN e da altri media Usa: riguardano il Terminal 1 dell'aeroporto di New York, in tilt a causa di un incendio notturno: qui si sarebbero verificate diverse interruzioni di corrente, causando pesanti disagi al traffico aereo.

Secondo Flight Aware, al momento ci sarebbero circa 75 voli internazionali in ritardo e 24 cancellati.

