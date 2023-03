Il pilota ha un malore in volo: l’aereo è costretto a tornare a Malpensa e provare un atterraggio Il Primo Ufficiale del volo Emirates 205 ha avvertito un malore dopo un’ora e mezza dal decollo ed è stato costretto a tornare all’aeroporto di Malpensa, dove è riuscito a effettuare un atterraggio di emergenza.

L'aereo era partito da poco più di un'ora dall'aeroporto interazionale di Milano Malpensa, in provincia di Varese. La direzione erano gli Stati Uniti e quindi ai passeggeri, ma soprattutto al personale di bordo, aspettavano almeno 7 ore di volo. All'improvviso, però, il pilota avverte un malore che gli impedisci di continuare il viaggi. Così decide di tornare indietro e provare ad atterrare nuovamente lì da dove era partito.

Malore per il pilota del volo

È stato proprio il Primo Ufficiale del volo di Emirates 205 ad accusare un forte malore dopo neanche due ore dal decollo dall'aeroporto di Malpensa. Con lui c'era almeno un altro pilota in grado di condurre in sicurezza l'aereo e i passeggeri a destinazione, superando l'Oceano Atlantico.

Tuttavia le condizioni di salute del pilota hanno preoccupato non poco l'intero equipaggio e comunque, nell'interesse di tutti, sarebbe stato più sicuro provare a tornare quanto prima, in modo tale che l'aviatore potesse avere i soccorsi necessari.

Così il veivolo ha deciso di invertire la rotta e, dopo aver comunicato alla torre di controllo la necessità di tornare indietro, è nuovamente atterrato nell'aeroporto in provincia di Varese. Il comandante, infatti, nonostante l'improvviso malore è comunque riuscito a effettuare la manovra di atterraggio senza alcun problema per i passeggeri.

Soccorso a Malpensa il Primo Ufficiale

Una volta tornati sulla terra ferma, il comandante è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario presente all'interno dello scalo. L'ufficiale aveva, infatti, comunicato che la necessità di tornare indietro era determinata dall'esigenza di avere urgenti cure mediche.

Così la direzione dell'aeroporto ha disposto che ci fosse già in pista un'ambulanza capace di prendere in carico l'uomo e trarlo in salvo. I passeggeri hanno apprezzato la forza dell'uomo che, nonostante tutto, li ha riportati sani e salvi sulla terra ferma.