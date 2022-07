Torna a casa e trova il cane morto: è stato strangolato con le fascette di plastica Una donna di 51 anni, rientrando in casa, ha trovato il cane strangolato con le fascette da elettricista.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Una morte atroce e soprattutto ancora senza responsabili: a Dresano, comune dell'hinterland di Milano, è stato trovato nella mattinata di ieri, sabato 23 luglio, un cane strangolato con le fascette di plastica. A ritrovare il cadavere è stata una donna di 51 anni: l'animale apparteneva ai suoi genitori.

A trovarlo la figlia dei padroni di casa

La 51enne, che era partita attorno alle 4 del mattino insieme ai genitori, lo ha trovato morto nella casa di via delle Margherite. I tre erano infatti andati via per le vacanze al mare e avevano lasciato il volpino meticcio nella loro abitazione. Alle 9, la donna era rientrata a casa e lo ha trovato morto strangolato. Ha immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di San Donato.

Si cerca di risalire al responsabile del gesto

I militari stanno indagando per cercare di risalire al responsabile o ai responsabili. In base a una prima perlustrazione, sembrerebbe che nella villetta non sia stato rubato nulla. Non ci sono nemmeno segni di effrazione che potevano lasciare pensare all'entrata di ladri che, nell'intento di rubare, potevano essere stati "disturbati" dal cane. Dagli accertamenti è emerso che si sarebbero alcune telecamere in zona.

I militari analizzeranno i video delle telecamere di sicurezza

I filmati potrebbero quindi essere acquisiti e analizzati così da poter vedere se sia possibile risalire agli autori di questo terribile gesto. Le ipotesi al vaglio sono diverse: non è chiaro se si sia trattato di un atto di vendetta o se ci fossero strati screzi in passato con qualcuno che possa aver deciso di eseguire un gesto così vile e atroce.