Tir si ribalta sull'autostrada A1 a Lodi: perde il carico e blocca il traffico per ore Nel pomeriggio di oggi giovedì 8 maggio un camion che trasportava materiale ferroso si è ribaltato sull'autostrada A1 Milano-Bologna all'altezza di Senna Lodigiana (Lodi), in direzione Milano.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 maggio, un camion che trasportava materiale ferroso si è ribaltato sull'autostrada A1 Milano-Bologna all'altezza di Senna Lodigiana (Lodi), in direzione Milano.

Il mezzo pesante, secondo quanto emerso al momento, si è adagiato sul lato del passeggero e ha abbattuto il guardrail, perdendo il suo carico sull'asfalto e tra le campagne circostanti. Non sono state coinvolte altre vetture.

Restano ancora da stabilire le motivazioni dell'incidente che ha mandato per ore il traffico dell'Autostrada del Sole in tilt. Il conducente del tir, ferito nell'impatto, è stato soccorso dai sanitari dell’automedica e di un’ambulanza della Croce Rossa di Codogno: le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Lodi, che hanno liberato una corsia dell'autostrada, e gli agenti di polizia stradale per i rilievi del caso e per la regolamentazione del traffico, fortemente rallentato dai detriti e dalla "carcassa" del mezzo pesante.