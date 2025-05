Prende fuoco il rimorchio di un tir, chiusa una corsia dell’A1: maxi coda in autostrada

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Dalle prime ore di questa mattina, venerdì 30 maggio, si è creata una maxi coda sull'autostrada A1 a causa di un incendio divampato a bordo del rimorchio di un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incendio sarebbe scoppiato lungo il tratto lodigiano dell'autostrada A1 – RimorchiAutostrada del Sole all'altezza del Comune di Pieve Fissiraga, in direzione Bologna. È allora che – per cause ancora da accertare – il rimorchio di un camion avrebbe improvvisamente preso fuoco durante la marcia. Il fatto è avvenuto proprio durante l'ora di punta, poco prima delle ore 7:00 di questa mattina, quando il traffico risultava essere particolarmente intenso. Il veicolo si è quindi immediatamente fermato nella corsia d’emergenza e, grazie all'intervento del conducente, la motrice è stata salvata. Il rimorchio, che trasportava fusti di olio, è invece andato completamente distrutto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi a bordo di un'autopompa e due autobotti. Per domare l'incendio e spegnere le fiamme è stata chiusa una corsia dell'autostrada. Fortunatamente, però, non si sono registrati feriti, né sono stati coinvolti altri veicoli e i vigili hanno fatto sapere che il conducente ne sarebbe uscito illeso. Alle 7:10 di questa mattina Autostrade per l’Italia segnalava già 8 chilometri di coda tra il bivio A1/A58 e Casalpusterlengo che, nel corso del tempo, è salita fino ad arrivare a 10 chilometri di coda.