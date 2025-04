Scontro tra furgone e tir sull’autostrada A21 vicino a Cremona: ferito un 35enne

video suggerito

Oggi pomeriggio un camion e un furgone si sono scontrati sull'autostrada A21 Brescia – Torino. Ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, un 35enne che è stato trasferito in codice giallo all'ospedale con un trauma al bacino e a una gamba.

L'incidente è avvenuto attorno alle 15:30 di oggi, martedì 8 aprile, nel tratto di A21 compreso tra Cremona e Castelvetro, in direzione Piacenza e all'altezza del chilometro 190. La dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire ma, stando alle prime ricostruzioni, sembra che sia stato il furgone a schiantarsi contro il camion.

Subito dopo il tamponamento sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Arrivati con un'auto medica, un'ambulanza e un elisoccorso, gli operatori del 118 hanno prestato una prima assistenza al conducente del furgone, che aveva riportato le conseguenze peggiori: un trauma al bacino e uno a una gamba. I medici e paramedici hanno poi deciso di trasferire il ferito agli spedali Civili di Brescia, dove è stato portato con l'elicottero.

Sul posto dell'accaduto sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che, oltre ad aver gestito la viabilità, hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità delle persone coinvolte. Lo svincolo di Cremona è rimasto chiuso per alcune ore in direzione Piacenza, mentre in autostrada si sono formate code fino a 12 chilometri.