Tifoso veronese getta un bicchiere pieno di urina dal settore ospiti durante Inter-Verona: Daspo di 3 anni Tre giovani tifosi di Inter e Verona sono stati colpiti da un Daspo di tre anni a causa del loro comportamento durante la partita di calcio di ieri a San Siro. Il supporter veronese ha lanciato dagli spalti bottiglie e oggetti, tra cui un bicchiere pieno di urina.

A cura di Francesco Loiacono

Un momento di Inter–Verona (LaPresse)

In campo è finita con la vittoria dell'Inter per due reti a zero. Ma sugli spalti, Inter-Verona è finita due Daspo a uno. A darne notizia è stata la Questura di Milano, che ha tracciato il bilancio di un'altra partita, quella riguardante i comportamenti dei tifosi sugli spalti dello stadio Meazza di San Siro, teatro della partita valida per la 31esima giornata del campionato di calcio di serie A. Tre i Daspo (divieti di avvicinamento alle manifestazioni sportive) della durata di tre anni emessi dal questore Giuseppe Petronzi nei confronti di altrettanti supporter, due nerazzurri e un gialloblu.

Per quanto riguarda l'Inter, i due daspati sono due giovani supporter di 20 e 21 anni. Il primo, durante le fasi di filtraggio al Gate 3 di San Siro, ha cercato di sottrarsi ai controlli previsti all'ingresso e ha spinto e inveito contro una steward. Quando poi sono intervenuti i poliziotti ha opposto loro resistenza ed è stato anche denunciato per l'episodio. L'altro tifoso nerazzurro nei cui confronti è stato emesso un daspo di tre anni è un 21enne che, sempre durante i controlli per l'ingresso allo stadio, è stato trovato in possesso di un fumogeno.

Il tifoso veronese che ha gettato un bicchiere pieno di urina ha 21 anni

Il Daspo nei confronti del tifoso gialloblu è invece stato emesso a causa del suo comportamento durante la partita. Il supporter veronese, un ragazzo di 21 anni, nei primi venti minuti del match ha iniziato a gettare bottiglie e altri oggetti dal settore ospiti nel quale si trovava. Tra gli oggetti lanciati anche un bicchiere pieno di urina: un gesto di inciviltà che gli costerà il divieto di assistere a partite e altri eventi sportivi per i prossimi tre anni.