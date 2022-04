Teste di animali fuori casa delle vittime per minacciarle: arrestato evade dai domiciliari, fermato in Spagna Teste di animali lasciate fuori casa, taniche di benzina in balcone e altre minacce: erano queste le accuse per le quali stava scontando gli arresti domiciliari, un uomo che è poi evaso e fermato nuovamente in Spagna.

A cura di Ilaria Quattrone

Era evaso dagli arresti domiciliari a novembre dello scorso anno dalla provincia di Torino. Per questo motivo, l'uomo era destinatario di mandato d'arresto europeo perché era sfuggito alla giustizia. Le ricerche del latitante erano state avviate dalla Squadra Mobile di Varese, titolare dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Busto Arsizio, ha immediatamente avviato le ricerche. Nel pomeriggio dell'11 aprile, il 56enne è stato arrestato a Santiago de Compostela.

L'uomo è evaso due giorni dopo essere stato messo ai domiciliari

Prima di essere posto agli arresti domiciliari, l'uomo si trovava in carcere da maggio 2021: due giorni dopo la sostituzione dell'ordinanza, è quindi scappato. L'uomo era stato arrestato perché ritenuto responsabile di alcuni gravi episodi estorsivi nei confronti di un uomo di Gallarate che lavora come broker. L'inchiesta su questo caso sono partite ad agosto 2020. In quell'occasione, era stata lasciata – come atto intimidatorio – una testa di ovino fuori dalla casa degli anziani genitori del broker. Spaventati, i due avevano chiamato il numero unico di emergenza 112: alle forze dell'ordine hanno poi raccontato che uno stesso episodio si era verificato alcuni mesi prima.

Dalle indagini era poi emerso che il vero destinatario degli atti intimidatori era il figlio. L'uomo, spaventato dagli estorsori, aveva fatto credere di trovarsi nell'Est Europa. In realtà si nascondeva in un appartamento a Gallarate dove cercava di recuperare le somme richieste: dalle indagini è poi emerso che il mandante degli atti intimidatori dava ordine dall'isola di Gran Canaria mentre l'esecutore era un pregiudicato torinese. Dalle indagini era poi emerso che erano stati versati almeno 112mila euro e l'uomo era stato vittima di almeno quattro atti intimidatori: due teste di animali consegnate nel giugno 2020 e nell'agosto 2020, un video che riprendeva la casa dei genitori e pochi giorni dopo una tanica con sei litri di benzina.