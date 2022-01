Terribile incidente stradale a Darfo, scontro tra auto e camion: gravissima una ragazza di 29 anni Gravissimo incidente ieri pomeriggio a Darfo, in provincia di Brescia: un’auto si è scontrata contro un camion. La ragazza di 29 anni, che si trovava nell’auto, è rimasta gravemente ferita e trasferita in ospedale con l’elicottero.

Terribile incidente stradale nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 gennaio. Una ragazza di 29 anni è rimasta gravemente ferita. La donna era alla guida di un'auto quando, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un camion. L'impatto si è verificato sulla strada statale 42 della Valcominica, in provincia di Brescia. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, anche le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

La 29enne trasferita in ospedale in elicottero

L'allarme è stato lanciato intorno alle 17. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato in codice rosso tre ambulanze e un elisoccorso che è decollato da Sondrio. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere la 29enne. La ragazza, originaria di Busto Arsizio (Varese) è stata trasferita con l'elicottero all'ospedale di Sondrio in condizioni gravissima. È stata ricoverata in prognosi riservata. Con lei c'era anche il fidanzato che è stato trasferito all'ospedale di Lovere. Ha riportato dei traumi, ma non verserebbe in condizioni gravi. Il camionista invece ne è uscito illeso.

Il camion è finito in una scarpata sottostante

Secondo una prima ricostruzione, l'auto e il camion si sono scontrati all'altezza del cimitero di Darfo. L'impatto è stato talmente violento che: l'auto è finita contro il guardrail mentre il camion è precipitato in una scarpata. Non è ancora chiaro cosa possa aver causato l'incidente e di chi sia la responsabilità: i carabinieri di Breno, che hanno svolto i rilievi, hanno aperto un'indagine per cercare di capire cosa possa essere successo.