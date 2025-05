video suggerito

Tentato omicidio a Orsenigo, 37enne ferito a colpi di pistola: si cerca l’aggressore in fuga Mentre camminava per strada a Osenigo (Como) un uomo di 37 anni è stato affiancato da un’auto dalla quale sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Ferito gravemente al collo è stato portato d’urgenza in ospedale. Al momento, i carabinieri stanno cercando l’aggressore in fuga. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel corso della serata di oggi, martedì 20 maggio, un uomo di 37 anni è stato ferito gravemente da alcuni colpi di arma da fuoco a Orsenigo (Como). Sul posto sono intervenuti il 118 in codice rosso e i carabinieri che stanno cercando l'aggressore in fuga.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), il tentato omicidio si sarebbe verificato intorno alle ore 21:00 di questa sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 20:50 a bordo di due ambulanze, due automediche e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della stazione di Lurago d’Erba e il Nucleo operativo e Radiomobile di Cantù.

Secondo le prime informazioni disponibili, la sparatoria si sarebbe verificata all'altezza del civico numero 85 di via Enrico Fermi, a Osenigo. Il 37enne stava camminando a bordo strada quando improvvisamente sarebbe stato affiancato da un'automobile dalla quale sarebbero partiti alcuni colpi di arma da fuoco. L'uomo è stato ferito al collo, dettaglio che secondo gli inquirenti dimostrerebbe la volontà di uccidere alla base dell'atto.

Leggi anche Appoggia la pistola carica sul bancone del bar e parte un colpo: ferito un cliente a Varese

Ferito, il 37enne sarebbe comunque riuscito a trascinarsi fino alla strada, raggiungendo un bar per chiedere aiuto. Una volta giunti sul posto, gli operatori del 118 hanno trasportato immediatamente l'uomo all'Ospedale San Gerardo di Monza, ma il 37enne non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Nel mentre, le forze dell'ordine giunte sul luogo del tentato omicidio hanno avviato le indagini per identificare l'aggressore e quindi ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.