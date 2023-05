Tentano di rubare vestiti da Dolce e Gabbana per 9mila euro: arrestato un 18enne Due giovani di 18 anni sono entrati nella boutique di Dolce&Gabbana a Milano, fingendo di voler comprare alcuni abiti e imboscandoli in grandi sacchetti di cartone. Quando sono stati scoperti si sono dati alla fuga: è stato arrestato il primo giovane, mentre il secondo è riuscito a far perdere le sue tracce.

Il negozio della maison Dolce&Gabbana in via Montenapoleone 4, a Milano

Sono entrati nel tempio del lusso firmato Dolce&Gabbana, via Montenapoleone. E hanno tentato di rubare vestiti per quasi 9mila euro.

Due 18enni responsabili del tentato furto nella boutique

Sono stati individuati i due giovani di 18 anni che nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 6 maggio, si sono resi responsabili del tentato furto nella boutique del brand milanese.

E se il primo è stato arrestato per rapina, dopo essere stato bloccato in strada da un addetto alla security del marchio di orologi di lusso Audemars Piguet, il secondo è riuscito a darsi alla fuga e confondersi in mezzo alla gran folla che in primavera brulica per le viuzze del Quadrilatero della Moda.

Restituito ai legittimi proprietari intanto il maltolto, ben 8600 euro in capi d'abbigliamento di prestigio.

Come hanno rubato i capi d'abbigliamento

Come è stato possibile sottrarre abiti da migliaia e migliaia di euro? Infilandoli in voluminosi sacchetti di cartone, probabilmente presi in prestito da altre boutique.

Mossa che non è passata del tutto inosservata alle commesse, probabilmente insospettite anche dalla giovanissima età dei due falsi clienti. Due di loro infatti li hanno fermati all'uscita del negozio, chiedendo loro di aprire le buste e mostrare il contenuto.

A quel punto sono state spintonate dai rapinatori che, dopo aver lasciato gli indumenti all'ingresso, sono scappati a gambe levate per via Montenapoleone. Portando scompiglio tra la gente di passaggio del centro – e soprattutto attirando l'attenzione dell'addetto alla security della boutique vicina, che ha prontamente interrotto la fuga di uno dei due piccoli rapinatori.