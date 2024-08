Tentano di investire un uomo e lo picchiano con tubi di ferro: 4 uomini arrestati per tentato omicidio

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Quattro uomini sono stati arrestati a Napoli dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio lo scorso martedì 6 agosto. Stando a quanto ricostruito, sarebbero stati loro a tentare di investire un uomo a Mantova lo scorso giugno e poi a picchiarlo a sangue con tubi di ferro e con una chiave a pappagallo. Tre sono stati condotti in carcere a Mantova, mentre il quarto in quello di Napoli.

Il pestaggio a Borgo Virgilio

L'episodio risale a domenica 23 giugno. Un'auto, con a bordo quattro persone, aveva provato a investire un giovane di 28 anni a Borgo Virgilio. Non essendoci riusciti, sono scese dalla macchina e, armati di tubi di ferro e chiave a pappagallo, lo hanno pestato a sangue. Dopodiché, si sarebbero allontanate di corsa, lasciando la vittima tramortita a terra.

Secondo i carabinieri del nucleo Radiomobile di Mantova, che si stanno occupando delle indagini in collaborazione con i colleghi di Napoli-Scampia, gli autori del pestaggio sarebbero tre cittadini italiani e uno albanese. I quattro sarebbero stati individuati e identificati grazie ai filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona.

L'arresto dei quattro sospettati e le condizioni del 28enne

I militari li hanno arrestati tutti, su ordinanza firmata dal gip di Mantova, con l'accusa di tentato omicidio e ne hanno condotto tre in carcere a Mantova, in via Poma, e il quarto nella casa circondariale del capoluogo campano.

Per quanto riguarda la vittima del pestaggio, i sanitari del 118 lo hanno soccorso che era ancora disteso sull'asfalto. Medicato, era stato trasportato al pronto soccorso dove i medici avevano riscontrato, oltre a diversi traumi alla testa e al torace, anche la frattura del setto nasale.