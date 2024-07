Tampona la moto su cui viaggia l’ex fidanzata con un altro uomo: gravemente ferita la coppia

video suggerito

Nella notte di sabato 27 luglio a Villa Poma (Mantova) un 33enne alla guida di un'automobile ha volontariamente tamponato il motorino su cui viaggiavano la sua ex compagna e un altro uomo. Arrestato per tentato omicidio e lesioni gravi, è stato portato in carcere a disposizione della Procura della Repubblica di Mantova che ha richiesto ed ottenuto la convalida dell'arresto.

Il 33enne, incensurato, intorno alle 2.30 si trovava alla guida della propria autovettura. Il violento urto ha fatto finire entrambi i mezzi in un fossato a lato della strada. Ad avere la peggio è stata la coppia di giovani in sella al motorino (33 anni lei e 29 lui) sbalzata a diversi metri dal punto dell'impatto: ambedue hanno riportato gravi fratture e traumi multipli, e sono stati trasportati d'urgenza agli ospedali di Brescia e di Mantova.

Il conducente dell’auto, che ha invece riportato solo lievi escoriazioni al volto, è riuscito a uscire da solo dal proprio mezzo ed è rimasto in zona, in attesa dell'arrivo dei carabinieri delle stazioni di Sermide e Borgo Mantovano.