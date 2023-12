Tenta di uccidere la moglie con un coltello, il figlio 17enne interviene e lo blocca: 59enne arrestato Un 17enne è dovuto intervenire per bloccare il padre che stava cercando di uccidere la madre durante una discussione. I carabinieri hanno poi arrestato il 59enne di Buccinasco (Milano) per tentato omicidio.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 59enne è stato arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi nella sua abitazione a Buccinasco, nella Città Metropolitana di Milano, per tentato omicidio e per la detenzione abusiva di cartucce d'arma da sparo calibro 12. L'uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe cercato di uccidere la moglie 50enne con un coltello da cucina ma è stato bloccato dal loro figlio 17enne che si trovava nell'abitazione in quel momento. Inoltre, durante la perquisizione i militari hanno trovato un cinturone da caccia con 21 cartucce detenute illegalmente.

Il 17enne intervenuto per bloccare il padre

Alcuni giorni fa, il 59enne avrebbe iniziato a discutere con la moglie, una 50enne di origini tunisine, per futili motivi. All'improvviso, l'uomo avrebbe preso la donna per il collo iniziando a minacciarla di morte. Dopodiché, avrebbe afferrato un coltello trovato in cucina e provato a colpire la 50enne.

A bloccare il 59enne è stato il figlio della coppia. Il 17enne, infatti, è riuscito a fermare il padre prima che questo potesse ferire in modo grave sua madre.

L'arresto del 59enne e le condizioni della 50enne

Poco dopo è arrivata una segnalazione al 112 e i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Corsico sono intervenuti nell'abitazione di Buccinasco. I militari hanno provveduto ad arrestare il 59enne e a perquisire l'abitazione. L'uomo è stato trovato in possesso di un cinturone da caccia e di 21 cartucce calibro 12 detenute abusivamente.

Il 59enne è stato, infine, condotto nel carcere di San Vittore a Milano perché accusato di tentato omicidio e detenzione abusiva di armi. La 50enne, invece, è stata soccorsa dai sanitari che l'hanno poi trasportata all'ospedale San Carlo. Lì è stata visitata dai medici che non avrebbero riscontrato gravi lesioni e dimettendola con una prognosi di sette giorni.