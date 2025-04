video suggerito

Tenta di strangolare la compagna, poi la chiude in bagno per impedirle di chiedere aiuto: arrestato 38enne a Mantova La strattona e le mette le mani al collo tentando di strangolarla, poi la rinchiude in bagno per impedirle di chiedere aiuto. Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Mantova e portato in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna.

A cura di Giulia Ghirardi

La strattona e le mette le mani al collo tentando di strangolarla, poi la rinchiude in bagno per impedirle di chiedere aiuto. Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Mantova e portato in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'allarme sarebbe stato lanciato dai vicini di casa della coppia che, allarmati dalle grida provenienti dall’abitazione dei due, avrebbero deciso di chiamare il centralino d'emergenza del 112. In seguito alla chiamata, è intervenuta la polizia che, una volta giunta nei pressi dell'abitazione, avrebbe così ricostruito la vicenda: l’uomo prima avrebbe spintonato la compagna, poi le avrebbe stretto le mani intorno al collo tentando di strangolarla e, infine, l’avrebbe chiusa a chiave in bagno per impedirle di uscire a chiamare aiuto.

All’arrivo degli agenti, l'uomo avrebbe cercato di allontanarsi, ma senza successo. Così, mentre alcuni poliziotti soccorrevano la donna, gli altri avrebbero bloccato e immobilizzato l’aggressore. Nonostante il 38enne cercasse di minimizzare l’accaduto descrivendolo come una banale lite, grazie alla testimonianza della donna, i poliziotti lo hanno arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, e quindi lo hanno portato in Questura e successivamente in cella. Per la donna, invece, sono state attivate le procedure del codice rosso, il provvedimento varato dal Consiglio dei ministri nel novembre del 2018 che prevede un iter più semplice e veloce per le denunce dei casi di violenza sulle donne.