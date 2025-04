video suggerito

Tenta di strangolare la madre per ottenere denaro: arrestato un ragazzo di 29 anni a Busto Garolfo Il 29enne è stato arrestato per estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni. L'intervento dei carabinieri è avvenuto intorno alle 6 di domenica 27 aprile, all'interno di un'abitazione di Busto Garolfo (Milano)

L'ennesima di tante vessazioni, la più grave di tutte. Ha tentato di strangolare la madre per ottenere denaro un ragazzo di 29 anni, arrestato subito dai carabinieri dopo la segnalazione dei vicini allarmati per le grida della donna.

L'intervento è avvenuto intorno alle 6 del mattino di domenica 27 aprile, all'interno di un'abitazione di Busto Garolfo (Milano). Qui, quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna, 56 anni, alle prese con il figlio, classe 1996 e ufficialmente residente nella vicina Magenta, già noto alle forze dell’ordine per reati legati al consumo e allo spaccio di droga. Il 29enne è stato quindi fermato, identificato e arrestato per estorsione, maltrattamenti in famiglia, lesioni penali aggravate e, per la reazione all’arrivo dei militari, anche resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri la 56enne subiva ormai da tempo continue minacce, ricatti e aggressioni da parte del figlio che da tempo perseguitava i familiari con continue richieste di denaro, probabilmente per far fronte a debiti di droga e un consumo di sostanze sempre più fuori controllo.