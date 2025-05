Aggredisce medici e infermieri al Pronto soccorso di Monza: arrestata una ragazza di 22 anni

video suggerito

Ospedale San Gerardo Monza

Ha aggredito verbalmente e fisicamente il personale sanitario dell'ospedale San Gerardo di Monza, lanciando materiale infetto e gridando contro medici e infermieri. Per questo una ragazza di 22 anni è stata arrestata dagli agenti della Questura di Monza e Brianza con l'accusa di resistenza e lesioni a personale sanitario.

È successo lunedì 12 maggio, quando i poliziotti sono intervenuti a seguito dell'attivazione dell'allarme antiaggressione messo a disposizione del personale sanitario e istituito con il protocollo d’intesa tra Prefettura di Monza e della Brianza, Aziende ospedaliere della provincia e forze dell’ordine. Giunti al Pronto soccorso gli agenti hanno trovato una paziente, in attesa tra le corsie del Pronto soccorso con la madre, che stava aggredendo verbalmente il personale medico e sanitario.

Impaziente di essere visitata, la giovane aveva quindi assunto un comportamento aggressivo, pretendendo di essere curata immediatamente.Nel tentativo di uscire dalla stanza, la dottoressa di turno che aveva accontentato le richieste della giovane è stata aggredita dalla donna che, insultandola ripetutamente, le ha chiuso con forza la porta dell’ingresso sul braccio, provocandole lesioni. La 22enne ha poi lanciato il contenitore del materiale infetto e gridato contro gli infermieri e i medici.

La ragazza è stata arrestata per resistenza e lesioni a personale sanitario. A seguito dell’udienza di convalida, il gip ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza in casa dalle ore 20 alle 18 di ogni giorno. Il questore di Monza e della Brianza ha attivato l’ufficio immigrazione per l’avvio delle procedure per la revoca del permesso di soggiorno.