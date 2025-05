Colpisce al volto una carabiniera e poi tenta di baciarla: 23enne arrestato

video suggerito

Un 23enne in stato di ebrezza ha colpito al volto una carabiniera e ha provato a baciarla a Cologno Monzese (Milano). Il ragazzo, che prima avrebbe provato a rubare una moto, è stato arrestato.

A cura di Enrico Spaccini

Un 23enne è stato arrestato nei giorni scorsi a Cologno Monzese (nella Città Metropolitana di Milano) con le accuse di tentata violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e rapina. Stando a quanto ricostruito, il giovane era in evidente stato di ebrezza e avrebbe prima danneggiato i citofoni di alcune abitazioni e poi tentato di rubare di una moto parcheggiata in un cortile. All'arrivo dei carabinieri, li avrebbe insultati e poi avrebbe cercato di baciare una militare della pattuglia che aveva colpito al viso con una gomitata. Fermato con il taser, il 23enne è stato condotto in carcere.

L'episodio è avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 aprile in una traversa di via Monte Rosa a Cologno Monzese. Come prima cosa il 23enne, di origine peruviana e formalmente senza fissa dimora, avrebbe scavalcato la recinzione di una villetta e avrebbe provato a rubare una moto parcheggiata nel cortile. Un residente, però, se ne sarebbe accorto e ha chiamato il 112.

I carabinieri lo hanno intercettato mentre cercava di allontanarsi a piedi. Il ragazzo, che era evidentemente ubriaco, avrebbe insultato i carabinieri e avrebbe colpito al viso, probabilmente con una gomitata, una militare della pattuglia che stava provando a bloccarlo. Resosi conto di averle rotto il labbro, il 12enne avrebbe provato ad abbracciare la carabiniera e a baciarla con insistenza.

Alla fine, i colleghi della militare hanno utilizzato il taser per bloccare il 23enne. Mentre la carabiniera veniva trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele per le cure del caso, il ragazzo è stato portato in carcere al Sanquirico di Monza.