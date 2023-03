Tenta di sorpassare un trattore ma finisce fuori strada: morto un ragazzo di 24 anni Un ragazzo di 24 anni è morto dopo aver perso il controllo della sua auto durante un sorpasso. Con lui viaggiava un amico rimasto ferito, ma non in pericolo di vita.

A cura di Enrico Spaccini

Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 marzo, in un incidente a Berzo Inferiore in provincia di Brescia. Non è ancora chiaro il motivo per cui ha perso il controllo della sua Audi, forse nel tentativo di evitare un'altra auto o un ostacolo comparso all'improvviso sulla carreggiata o per un altro motivo ancora. La traiettoria della vettura, però, è impazzita finendo all'interno dell'area di un'azienda agricola ribaltandosi finendo su una fiancata. A bordo con il 24enne c'era un suo amico, anche lui classe 1999, che è rimasto ferito ma che non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente e i tentativi di salvataggio dei presenti

L'incidente è avvenuto intorno alle 19:30. Da una prima ricostruzione, il 24enne si stava immettendo in viale Caduti, la strada centrale che dal Municipio di Berzo Inferiore (dove risiedeva) sfila verso il fiume Grigna. Era impegnato nel sorpasso di un trattore, quando l'Audi è impazzita piombando in un'azienda agricola che affaccia sulla stessa strada.

Chi ha assistito alla scena ha tentato di soccorrere il giovane sollevando il veicolo fermo su una fiancata che lo imprigionava con dei mezzi agricoli presenti nell'azienda. Nonostante questo, non hanno potuto salvare il 24enne. Nemmeno il personale sanitario della Croce Rossa e della eliambulanza di Sondrio ha potuto fare nulla. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Tra le prime persone a raggiungere la vettura ribaltata c'erano proprio i familiari del giovane deceduto.