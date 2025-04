video suggerito

Tenta di scalare un palazzo in Piazza Duomo a Milano: climber 21enne denunciato Un climber di 21 anni è stato denunciato dalla polizia si Milano perché stanotte si è arrampicato su un edificio che si trova in piazza Duomo a Milano. L'11 aprile aveva compiuto un gesto simile.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 14 aprile, è stato denunciato un ragazzo di 21 anni perché stanotte ha provato a scalare l'impalcatura di un palazzo che si trova a piazza Duomo a Milano. Dagli accertamenti è emerso che il ventunenne avesse già provato nei giorni precedenti a compiere un'impresa simile.

Il 21enne ha compiuto la sua impresa ieri notte, intorno all'1.30. Qualcuno lo ha visto mentre si arrampicava sulle impalcature della facciata di un palazzo tra piazza Duomo e l'angolo con via Mengoni, che quindi afferisce alla Galleria Vittorio Emanuele.

L'edificio in questione si trova esattamente nei portici settentrionali della piazza dove ci sono anche alcuni uffici del Comune. Sono state quindi allertate le forze dell'ordine. Il ventunenne è stato denunciato dagli agenti della polizia di Stato: dovrà rispondere delle accuse di violazione di domicilio e tentato furto, anche se sembrerebbe che in realtà si trovasse lì per una bravata.

Questo perché, dagli accertamenti, è emerso che il 21enne era già salito sui tetti dell'Università Statale di Milano. L'episodio era avvenuto l'11 aprile e, già all'epoca, era stato identificato. L'impresa sui tetti dell'Ateneo milanese, era stata ripresa e pubblicata sui social. In quell'occasione, erano intervenuti anche i vigili del fuoco. Da qui l'ipotesi che quella di stanotte sia stata l'ennesima azione da pubblicare e condividere sulle piattaforme social.