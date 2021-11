Tenta di investire una guardia giurata e poi minaccia agenti della polizia con un’ascia: arrestato Sulla sua automobile sono stati trovati anche quattro coltelli e una mannaia: l’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Ha prima tentato di investire una guardia giurata e poi ha minacciato gli agenti della polizia locale con un'ascia: è successo a Bergamo nella giornata di ieri, domenica 21 novembre. L'uomo è stato poi arrestato e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Oltre all'ascia, aveva con sé anche altre armi e coltelli. Non è chiaro perché ne fosse in possesso e gli inquirenti cercheranno adesso di far luce sulla questione.

Trovati anche quattro coltelli e una mannaia

La guardia giurata aveva visto che mentre il 51enne si trovava a bordo della sua auto, una Ford S-Max, aveva in mano una pistola. Dagli accertamenti è poi emerso che era un giocattolo. Dopo aver tentato di investirlo, sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale. Le forze dell'ordine lo hanno circondato in piazza Sant'Anna e lì l'uomo li ha minacciati con un'ascia. Dopo averlo arrestato, è emerso che il 51enne avesse già dei precedenti: tutti reati contro il patrimonio. Sull'automobile sono stati trovati quattro coltelli e una mannaia. Il 51enne è stato quindi arrestato per resistenze a pubblico ufficiale. Gli agenti gli hanno poi chiesto di sottoporsi all'alcol test, ma lui si è rifiutato. Per questo motivo, come riportato dal quotidiano "L'Eco di Bergamo", è stato denunciato.

Alcuni mesi fa a Milano uomo tenta di lanciare olio bollente sui carabinieri

Alcuni mesi un fa un uomo era stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale dopo che, dopo aver minacciato la madre per avere dei soldi, ha cercato di lanciare dell'olio bollente contro i carabinieri. I militari lo hanno così arrestato a Milano. Dagli approfondimenti è emerso