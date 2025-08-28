Tenta di derubare un passeggero sulla metro M2 di Milano usando lo spray al peperoncino: un intossicato in ospedale

Questa mattina nella metropolitana M2 di Milano, alla fermata Gioia, una persona ha tentato di rapinare un passeggero spruzzando dello spray al peperoncino. I viaggiatori sono stati soccorsi dal personale sanitario che ha portato un 39enne all’ospedale con una leggera intossicazione.

Immagine di repertorio

Questa mattina alla fermata Gioia della metropolitana M2 di Milano una persona ha tentato di rapinare un passeggero utilizzando uno spray al peperoncino. Il furto fortunatamente non è riuscito, ma una uomo di 39 anni è stato soccorso dal personale sanitario che l'ha portato all'ospedale Fatebenefratelli con un'intossicazione. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco: non è chiaro se il responsabile sia stato individuato e sanzionato.

Tutto è successo nella mattinata di oggi, giovedì 28 agosto. L'allarme è scattato attorno alle 6:20, quando sulla metropolitana verde alla fermata di Gioia, in direzione Abbiate Grasso e Assago (non è ancora chiaro se sulla banchina o all'interno di uno dei convogli del treno) una persona ha utilizzato una bomboletta di spray al peperoncino nel tentativo di derubare un viaggiatore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con un'ambulanza e un'auto medica, hanno prestato una prima assistenza alle persone presenti. Molti hanno accusato bruciore agli occhi e un uomo di 39 anni è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli in codice verde con una leggera intossicazione.

Sulla banchina della metro sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno fatto tornare l'aria respirabile. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti per risalire all'autore del tentato furto.