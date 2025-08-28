Tenta di derubare un passeggero sulla metro M2 di Milano usando lo spray al peperoncino: un intossicato in ospedale
Questa mattina alla fermata Gioia della metropolitana M2 di Milano una persona ha tentato di rapinare un passeggero utilizzando uno spray al peperoncino. Il furto fortunatamente non è riuscito, ma una uomo di 39 anni è stato soccorso dal personale sanitario che l'ha portato all'ospedale Fatebenefratelli con un'intossicazione. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco: non è chiaro se il responsabile sia stato individuato e sanzionato.
Tutto è successo nella mattinata di oggi, giovedì 28 agosto. L'allarme è scattato attorno alle 6:20, quando sulla metropolitana verde alla fermata di Gioia, in direzione Abbiate Grasso e Assago (non è ancora chiaro se sulla banchina o all'interno di uno dei convogli del treno) una persona ha utilizzato una bomboletta di spray al peperoncino nel tentativo di derubare un viaggiatore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con un'ambulanza e un'auto medica, hanno prestato una prima assistenza alle persone presenti. Molti hanno accusato bruciore agli occhi e un uomo di 39 anni è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli in codice verde con una leggera intossicazione.
Sulla banchina della metro sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno fatto tornare l'aria respirabile. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti per risalire all'autore del tentato furto.